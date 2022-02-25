شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرج عواد شكرى فى الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي تكريم المخرج عواد شكرى بالدوره الـ23 والمقرر إقامتها فى الفترة من 17 الى 23 مارس المقبل.

يذكر أن المخرج عواد شكري هو أحد أهم مخرجي السينما التسجيلية في مصر، وتخرج من معهد السينما في1978 وأخرج العديد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مثل (الحلق – المحجر– قطر الصعيد – صائد الثعابين - القشاش) والتي شاركت في مهرجانات سينمائية كبيرة مثل (ليبزج في ألمانيا وسينما الحقيقة في فرنسا) وفاز بعدة جوائز دولية عن تلك الأفلام.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًا بمحافظة الإسماعيلية

ويعد الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تخصصت في عرض الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دوراته عام 1991 .