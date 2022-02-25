شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد نجمة إبراهيم.. تبرعت لتسليح الجيش وأعلنت إسلامها في الثلاثينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة مع ذكرى ميلاد الفنانة نجمة إبراهيم والتي ولدت فى الـ 25 من فبراير من عام 1914، الفنانة الكبيرة نجمة إبراهيم أو بوليني أوديون المولودة لأسرة يهودية مصرية والتى درست في مدرسة الليسيه في القاهرة، ولم تكمل دراستها بسبب حبها للفن بدأت حياتها الفنية فى الثلاثينيات من القرن الماضى مغنية وراقصة ومونولوجست، وتنقلت بين الفرق المسرحية المختلفة ، ومنها فرقة فاطمة رشدى و الريحاني وبديعة مصابني وبشارة واكيم وغيرها.

ومن أهم المسرحيات التي غنت فيها مسرحية "شهرزاد" و"العشرة الطيبة"، وبدأت حياتها السينمائية من خلال فيلم الورشة عام 1940، وتوالت أعمالها السينمائية حتى وجد فيها المخرجون خير من يجسد أدوار الشر، وشاركت فى العديد من الأعمال ومنها ريا وسكينة ، وجعلوني مجرمًا، ولن أبكي أبدًا، والليالي الدافئة، وإسماعيل يس يقابل ريا وسكينة، صراع الأبطال.

وتبرعت نجمة إبراهيم لتسليح الجيش المصري في الخمسينيات، وتزوجت مرتين، الأولى من الملقن عبد الحميد حمدي لمدة 9 سنوات، وبعده تزوجت الممثل والملحن عباس يونس، وأعلنت تحولها من اليهودية إلى الإسلام عام 1932.

وعانت نجمة في أواخر حياتها من ضعف شديد في البصر، وقرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، علاجها على نفقة الدولة بإسبانيا، ومنحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسام الاستحقاق بالإضافة إلى معاش استثنائي تقديرًا لعطائها الفني ووطنيتها، ورحلت نجمة إبراهيم عن عالمنا في 4 يونيو عام 1976.