شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تدعو لوالديها ورجاء الجداوى: "ربنا يرحمهم ويصبرنا على فراقهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها بصورة لوالديها الراحلين النجم سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز، ومعهما الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، لتعبر عن اشتياقها ومحبتها لهم.

وعلقت دنيا سمير غانم، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، لوالديها الراحلين وللفنانة رجاء الجداوى، بالدعاء لهم، حيث قالت: "اللهم في يوم الجمعة ارحمهم وأسعدهم وصبرنا علي فراقهم".

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، حرصت على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، حيث شاركت جمهورها صورة قديمة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، وهما يحتضان بعضهما، مؤكده أنها أفضل قصة حب من وجه نظرها.



حساب دنيا سمير غانم على انستجرام

وعلقت دنيا سمير غانم، علي الصورة التي نشرتها لوالديها الراحلين، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "أجمل قصة حب، ربنا يرحمكم ويسعدكم مع بعض في الجنة بإذن الله".



سمير غانم ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوى

يأتى هذا فيما سبق وكشفت النجمة دنيا سمير غانم عن مقولة تؤمن بها، مؤكدة فى الوقت ذاته أنها تنطبق على والديها الراحلين الفنانة دلال عبد العزيز، والفنان سمير غانم، حيث نشرت دنيا صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مكتوب فيها: "بغض النظر عن روعتك أو موهبتك أو ثرائك، فإن الطريقة التي تتعامل بها مع الناس تقول كل شيء"، وعلقت دنيا علي هذه المقولة، "بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم يا رب، ماشوفتش حد في إنسانيتكم".

يشار إلى أن دنيا سمير غانم عادت إلى نشاطتها الفنية الفترة الحالية، وأصبحت تتواجد بقوة على السوشيال ميديا ونشر العديد من صور جديدة خضعت لها الفترة الماضية وتفاعل معها محبيها ودعمها من خلال التعليقات.