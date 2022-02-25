شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى حفله بالرياض ويغنى أشهر أغانيه على مدار ساعتين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائيًا بالرياض على مسرح أبو بكر سالم وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى، وذلك بحضور الآلاف من محبي عمرو دياب الذى حرصوا على الاستمتاع والتفاعل مع أغانيه على مدار ساعتين كاملتين.

صعد عمرو دياب على المسرح مرددًا أغنيته "يا أنا يا لأ"، وبعدها حرص على تحية الجمهور ووجه لهم كلمة قال فيها: "بتوحشوني من فترة لفترة، بيوحشني أجي هنا وأغني وأبقى معاكم".

وأضاف: "تملي كده بأبقى سعيد، وبشكر كل اللي نظموا لنا الحفلة والقائمين على الموضوع ده الجميل"، وذلك قبل أن يشعل حماس الجمهور بسؤاله: "أنتم جاهزين؟"، ليواصل تقديم أشهر أغنياته على مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد الرياض.

وغنى الهضبة عدد من أغانيه الشهيرة منها "بحبه" وبعدها "برج الحوت" وسط صيحات المعجبات اللاتي حرصن على الغناء معه بداية من مقطع "والله بحبك موت وأحب برج الحوت"، ثم غنى "أنت الحظ"، "رايقة"، "وياه"، "قدام مرايتها"، "اتقل"، "أحلى ونص" و"يتعلموا"، اضافة إلى عدد من أغانيه القديمة منها "ميال"، "نور العين"، "قمرين"، "لو عشقاني"، "العالم الله" "وليلي نهاري".