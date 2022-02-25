غنّت معه عبر الهاتف.. طارق الشناوي يكشف تفاصيل مكالمة نجلاء فتحي وسمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الناقد طارق الشناوي، إن الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، هاتفت الفنان الكبير سمير صبري، وهو على سرير المرض في أحد المستشفيات، كاشفا تفاصيل ما حدث بينهما.

وكتب الشناوي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "نجلاء فتحي غنّت مع سمير صبري عبر الهاتف.. يتلقى سمير عشرات من التليفونات يوميا وأجملها من صديقته نجلاء فتحي".

أضاف: "وجدت نجلاء أن الرسالة التي تسعد سمير هي أن تغني معه واحدة من أشهر أغانيه (حلوة الدنيا سكر)".

تابع: "سمير يتابع كل تفاصيل برنامجه الإذاعي، وسوف يوجه رسالة في بدايته للجمهور والأصدقاء الثلاثاء القادم ببرنامج (ذكرياتي) في محطة الأغاني الرسمية".

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كان سمير صبري قد تعرض لأزمة صحية استدعت نقله لأحد المستشفيات مؤخرًا، وسيخضع خلال أيام لإجراء عملية قسطرة في القلب، وحرص على زيارته عدد كبير من النجوم للاطمئنان عليه، بينهم: ليلى علوي، ميرفت أمين وإلهام شاهين.