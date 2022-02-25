غنت معه باليونانية ومعلومة جديدة.. كواليس لقاء سمير صبري وليلى علوي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف محمد تركي، مخرج برنامج ذكرياتي الذي يقدمه الفنان سمير صبري عبر أثير الإذاعة، عن كواليس زيارة الفنانة ليلى علوي له في غرفته بالمستشفى.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": جلست معه وسجلت حلقة جديدة ستُذاع يوم الثلاثاء المُقبل، وغنت معه باليوناني، فالعلاقة بينهما قبل أن يجتمعا في أي عمل فني، إذ كان يعرف والدتها بحكم عملها في الإذاعة، وتواجده هو أيضا بماسبيرو".

وأشار تركي إلى أن سمير سيكشف لأول مرة عن معلومة لم يتحدث عنها من قبل، وهي أن الفنانة ليلى علوي كانت مُرشحة للوقوف أمام الفنان عبدالحليم حافظ في واحد من المشاريع السينمائية المستقبلية التي كان يخطط لتقديمها.

وأكد تركي أن سمير صبري سيوجه رسالة لكل جمهوره في الوطن العربي ضمن حلقة الثلاثاء، وسيشكر كل من سأل عليه خلال فترة تواجده في المستشفى، ومن حرص على زيارته من النجوم.

كان سمير صبري قد تعرض لأزمة صحية استدعت نقله لأحد المستشفيات مؤخرًا، وسيخضع خلال أيام لإجراء عملية قسطرة في القلب، وحرص على زيارته عدد كبير من النجوم للاطمئنان عليه، بينهم: ليلى علوي، ميرفت أمين وإلهام شاهين.

جدير بالذكر أن ليلى علوي شاركت الفنان سمير صبري في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "جحيم تحت الماء".