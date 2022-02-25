خاص| سجل حلقة جديدة وتناول فطوره.. تطورات حالة سمير صبري الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتواجد الفنان سمير صبري في غرفة عادية بأحد المستشفيات استعدادًا لإجراء عملية قسطرة في القلب خلال أيام.

وأكد محمد تركي مخرج برنامج ذكرياتي الذي يقدمه سمير على أثير الإذاعة منذ عدة سنوات، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تواجد برفقة سمير في المستشفى أمس، وشاركه تناول الفطار صباح اليوم الجمعة 25 فبراير، لافتا إلى قيامه بتسجيل مقدمة الحلقة التي ستُذاع يوم الثلاثاء في الموعد الأسبوعي للبرنامج، وتحل خلالها ضيفة الفنانة ليلى علوي.

وتابع "سمير كان ظريفا ولطيفا جدا أثناء تسجيل مقدمة الحلقة اليوم، وكان في كامل وعيه، وفطرنا معا"، مشددًا على أن الأطباء يقومون بإجراء بعض الفحوصات اللازمة قبل خضوعه للعملية، حتى تكون آمنة وبدون مشكلات، خاصة وأن حالته في هذا السن تحتاج إلى تدقيق أكبر، وضبط نسبة الهيموجلوبين، وكذلك الضغط والسكر، وغيرها من الأمور.

واستكمل تركي "هو بخير وتحت رعاية طبية كبيرة ويتابع حالته استشاري قلب كبير، والتقرير الطبي الأخير، يشير إلى أن كل شيء على ما يُرام، يتبقى أمور بسيطة ويصبح بعدها جاهزا للعملية، التي على الأغلب سيتم إجراؤها يوم الثلاثاء المُقبل.

كان سمير صبري قد تعرض لأزمة صحية استدعت نقله لأحد المستشفيات مؤخرًا، وحرص على زيارته عدد كبير من النجوم، بينهم: ليلى علوي، ميرفت أمين وإلهام شاهين.