زياد الوشاحي: أغنية حسين الجسمي عبرت بقوة عن أحداث "وسط البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبر المخرج زياد الوشاحي عن سعادته بردود الأفعال الواسعة التي حققتها أغنية "وسط البلد" ويغنيها المطرب الإماراتي الكبير حسين الجسمي، كتتر بداية مسلسل "وسط البلد" الذي من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد 27 فبراير الجاري على قناة MBC مصر.

وعن تفاصيل العمل قال زياد في بيان صحفي: "شركة الإنتاج حرصت منذ اللحظة الأولى على توفير كل عناصر النجاح للمسلسل الذي يعد أول سوب أوبرا في مصر"، مضيفا "وبالنسبة للأغنية فالكلمات التي كتبها الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر عبرت بشكل كبير عن مضمون المسلسل".

وأوضح: "بدأت التصوير بداية شهر يناير الماضي وتستمر عرض الحلقات لعدة مواسم، وما يميز العمل أيضا أن أحداثه تواكب العديد من تفاصيل حياتنا اليومية وما يحدث في الشارع المصري".

ولفت زياد إلى أن العمل يضم عددا كبيرا من النجوم، من بينهم: فيدرا وسميرة عبدالعزيز وجمال عبدالناصر، كما يتميز بالاعتماد على الشباب الموهوبين وإتاحة فرصة كبيرة لظهورهم من خلال مساحة تمثيلية كبيرة ومؤثرة.

واستكمل زياد: "العمل يشرف على كتابته أمين جمال ويشارك في إخراجه أحمد شفيق ومحمد أسامة.

المخرج زياد الوشاحي قدم مؤخرا مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، بطولة زينة، نسرين أمين، مي القاضي، حازم سمير، محمد شاهين، فتحي عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، حنان سليمان، تميم عبده، محمد أبو الوفا، صفوة، زكي فطين عبدالوهاب.