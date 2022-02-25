مسلسلات رمضان 2022 .. نسرين طافش تسجل أغاني مسلسل "جوقة عزيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة نسرين طافش، داخل الأستديو خلال تسجيل أغاني شخصية عزيزة التي تقدمها بمسلسل "جوقة عزيزة" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022 .

ونشرت نسرين، صورا لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أثناء تسجيل أغاني استعراضات شخصية عزيزة لمسلسل (جوقة عزيزة) في أستوديو الملحن الموسيقي إياد ريماوي.. انتظرونا في شهر رمضان المبارك".

مسلسل "جوقة عزيزة" يصور الحارات القديمة المنسية التي لم يعرفها المشاهد سابقاً، بحذافيرها استنادا إلى بحوث تاريخية معمقة، معيداً إلى الأذهان عددًا من منها كالشاغور البرّاني وشارع البدوي وزقاق البرغل وشارع المرقص.

"جوقة عزيزة" يشارك في بطولته عدد من النجوم العرب والسوريين ومنهم نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود ويحيى بيازي، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.