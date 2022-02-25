سوسن بدر عن سلوى خطاب: "الصاحبة الجدعة أم دم سكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة سوسن بدر، على توجيه رسالة لصديقتها الفنانة سلوى خطاب، اللذان يتواجدان حاليا في أسوان للمشاركة بفعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ونشرت سوسن، صورة لها مع سلوى خطاب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عشرة العمر والصاحبة الجدعة أم دم سكر.. بحبك يا سلوى".

وانهالت التعليقات على صورتهما معا من قبل الفنانين، وكتبت هالة صدقي "مبروك يا عمري"، بينما كتبت بسمة "انتوا الإتنين سوى أحلى حاجة شفتها"، فيما علقت غادة عبدالرازق بقلوب كثيرة.

تم تكريم الفنانة سوسن بدر بمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، ضمن فعاليات منتدى نوت، في ندوة أدارها الناقد الفني طارق الشناوي.

يذكر أن سوسن بدر تشارك في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" الذي يكتبه ويخرجه هاني كمال، ويشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، نانسي صلاح، ندا عادل.