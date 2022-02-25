إلهام شاهين عن زميلة رفضت ذكر اسمها: "نفسيتها سواد ومنجحتش يا حرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نفت الفنانة إلهام شاهين، قيامها بدفع مبالغ مالية للحصول على أي جائزة، وذلك في حوارها لبرنامج "حبر سري" المعروض على قناة القاهرة والناس.

وطلبت المذيعة أسما إبراهيم، من إلهام التعليق على ما تردد بشأن دفعها أموالا مقابل الحصول على الجوائز "خدتي اكتر من جائزة بالكوسة، بالفلوس"، وقالت الأخيرة "يعني لو حد قالي تاخدي الجايزة ولا الفلوس هقوله هات الفلوس".

وأوضحت "اتكتب عني كلام جميل والناس قالت عني كلام جميل، والجائزة بالنسبة لي رد فعل من الناس، ودائما ما أشعر بحالة من الفخر عندما يثني أحد على دور أو عمل لي، والمسؤول عن هذه الشائعة حاقدين، قالتها زميلة لن أقول اسمها، لكن هي نفسيتها سواد".

وتابعت إلهام "الزميلة كانت مُرشحة لجائزة في نفس السنة، وبعدين هي عرفت منين حد سألها وقالها ادفعي، ده كلام تافه، الزميلة دي عشان كده منجحتش يا حرام بدأت قبلنا وكان اسمها عالي وكبير وخدت فرص فظيعة، بس النفسية الوحشة بتطلع على وش الواحد فالجمهور بيرفضها".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين تعود للمشاركة في السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل "بطلوع الروح" إخراج كاملة أبو ذكري.