تفاصيل مرحلة المفتاح الذهبي في "الدوم".. 5 حلقات ولجنة تحكيم جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت الحلقة الثالثة من برنامج الدوم على قناة ON، والتي عُرضت أمس الخميس 24 فبراير، اشتعال المنافسة في الفئات الثلاثة: التقديم التليفزيوني، الغناء والتمثيل.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من برنامج الدوم تحديًا جديداً للمتسابقين، وهي مرحلة المفتاح الذهبي، والتي ستمنح لهم مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة، وتستمر على مدار ٥ حلقات من أجل اختيار أفضل ٦ مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي – جوهر"، وشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية إذ تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

الدوم هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول.