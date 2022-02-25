بعد إصابتها ومحمد رياض بـ"كورونا".. رانيا ياسين: تعافيت ومحمد في طريقه للتعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طمأنت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على "إنستجرام"، على حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا.

وكتبت رانيا "الحمد الله تعافيت ومحمد إن شاء الله في طريقه إلى التعافي بإذن الله، أنا ماحبتش أكتب وقت الإصابة، شكرا لكل الزملاء والأصدقاء اللي اتطمنوا علينا، وربنا يكمل شفانا على خير ويشفي كل مريض يا رب ويرفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين".

يُذكر أن أخر أدوار رانيا كان في مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، وتم عرضه في رمضان 2021، أما أحدث أعمال محمد رياض فكان مسلسل "الحلم" والذي عُرض مؤخرًا على قناة الحياة، بطولته بالاشتراك مع صابرين، مي كساب، ورانيا فريد شوقي.