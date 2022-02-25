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بعد إصابتها ومحمد رياض بـ"كورونا".. رانيا ياسين: تعافيت ومحمد في طريقه للتعافي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طمأنت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على "إنستجرام"، على حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس .

وكتبت رانيا "الحمد الله تعافيت ومحمد إن شاء الله في طريقه إلى التعافي بإذن الله، أنا ماحبتش أكتب وقت الإصابة، شكرا لكل الزملاء والأصدقاء اللي اتطمنوا علينا، وربنا يكمل شفانا على خير ويشفي كل مريض يا رب ويرفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين".

يُذكر أن أخر أدوار رانيا كان في مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، وتم عرضه في رمضان 2021، أما أحدث أعمال محمد رياض فكان مسلسل "الحلم" والذي عُرض مؤخرًا على قناة الحياة، بطولته بالاشتراك مع صابرين، مي كساب، ورانيا فريد شوقي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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