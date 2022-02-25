بعد هجومه عليها.. والد بوسي يبكي ويعتذر: "واحد لعب بدماغي وخلاني أعمل كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استضاف الفنان سعد الصغير، في أولى حلقات برنامج "سعد مولعها نار"، مساء الخميس، عبر شاشة قناة "الشمس"، والد المطربة بوسي.

وحرص سعد، على زيارة محمد شعبان والد بوسي في منزله، وقام بإصلاح الشقة التي يسكن بها وشراء عفش كامل له.

وطلب سعد من والد بوسي توجيه رسالة لكريمته، ورد شعبان باكيا: "حقك عليا يا بنتي متزعليش واحد لعب بدماغي وخلاني أعمل كده"، وقام سعد بتقبيل يده.

جدير بالذكر أن محمد شعبان والد بوسي سبق وهاجمها في أكثر من ظهور إعلامي، مؤكدًا أنها لا تسأل عنه ولا تراعيه، ولا تهتم بتلبية احتياجاته.

يذكر أن برنامج "سعد مولعها نار" يُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك عبر قناة "الشمس".