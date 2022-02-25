شيرين عبدالوهاب للشعب الكويتي في العيد الوطني: "يا غاليين على قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تهنئة الشعب الكويتي بالعيد الوطني الذي يوافق اليوم الجمعة 25 فبراير من كل عام، معلنة عن اشتياقها رؤيتهم في حفلها الغنائي يوم 11 مارس المقبل.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر: "كل سنة وأنتم طيبين يا غاليين على قلبي يا أهل الكرم.. خالص التهاني للشعب الكويتي الشقيق بالعيد الوطني لدولة الكويت الحبيبة، وأشوفكم إن شاء الله يوم 11 - 3 في حفلتي بالكويت".

وأحيت شيرين، مؤخرا، حفل افتتاح برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج في مصر.

وقبل أيام، نفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عودتها لزوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدة عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وقالت في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".