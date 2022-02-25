داليا البحيري وسط النيل من أسوان: "يا أغلى البلاد يا بلادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة داليا البحيري، بأحد القوارب النيلية وسط النيل وهي ممسكة بالدف خلال تواجدها بمحافظة أسوان، لحضور فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ونشرت داليا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نيلك يا مصر.. بحبك يا أم الدنيا.. يا أغلى البلاد يا بلادي.. صباح الفل والهنا والتفائل والبركة والرزق والسعادة.. بحبكم".

وتنافس الفنانة داليا البحيري، في سباق مسلسلات رمضان 2022، بالجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، مع المخرج أحمد نور، والذي أكد في بيان صحفي، أن "يوميات زوجة مفروسة أوي 5" سيكون مفاجأة للجمهور، وسيُناقش عدد من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور المصري والعربي.

مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، يشارك في بطولته كل من داليا البحيري، خالد سرحان، مدحت تيخة، سلوى عثمان، علاء زينهم، نور إيهاب، محمد أبو داوود، إيمان السيد، ومروة عبدالمنعم وغيرهم.

يذكر أن داليا البحيري، شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية "أبو العربي" وهي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وشاركها البطولة: هاني رمزي، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز.