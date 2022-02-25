رشا مهدي: "صلواتنا مع كل الشعوب اللي بتعاني من الحروب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طالبت الفنانة رشا مهدي، من متابعيها عبر السوشيال ميديا، الصلاة والدعاء لكل الشعوب التي تعاني من الحروب.

وكتبت رشا، عبر حسابها على"تويتر": "صباح السلام والحب والأمان.. دعواتنا وصلواتنا مع كل الشعوب اللي بتعاني من ويلات الحروب والخراب والدمار.. ربنا يحميهم ويعدي الأزمة على خير وينشر السلام والحب والأمان".

وبدأت مؤخرا الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكانت وزارة الصحة الأوكرانية، أعلنت أمس الخميس، عن حصيلة القتلى والجرحى في اليوم الأول للعملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضدها.

وكشف وزير الصحة الأوكراني، عن مقتل 57 شخصًا وإصابة 167 آخرين بجروح، ولم يحدد الوزير عدد العسكريين والمدنيين في حصيلة القتلى المذكورة.

صباح السلام و الحب و الأمان ..

دعواتنا و صلواتنا مع كل الشعوب اللي بتعاني من ويلات الحروب و الخراب و الدمار ربنا يحميهم و يعدي الأزمة على خير و ينشر السلام و الحب و الأمان.#جمعة_مباركة