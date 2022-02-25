النجم الكوميدي العالمي راسل بيترز في عرض كوميدي حي في مسرح الدانة!

يعلن مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، اليوم عن استضافة النجم الكوميدي العالمي راسل بيترز، وذلك في يوم الأحد الموافق 6 مارس، من خلال جولته العالمية "Act Your Age" التي تم نفد تذاكرها بالكامل في العديد من الأماكن بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، كأول عرض كوميدي في جدول المسرح الحافل بالفعاليات لعام 2022.

تم اختيار النجم الكوميدي راسل مؤخرًا كواحد من أفضل 50 كوميديًا عبر العصور حسب تصنيف مجلة "رولينج ستون"، وقد بدأ مشواره الفني منذ سن التاسعة عشرة، وأصبح أول ممثل كوميدي يبيع تذاكر مركز الطيران كندا في مدينة تورنتو عام 2007. وواصل تسجيل نجاحاته وحضوره المُمتع في العديد من الأماكن الشهيرة من يبنها "ماديسون سكوير جاردن" و"دار الأوبرا" بسيدني وكذلك O2 Arena في لندن، حيث حطم الرقم القياسي للحضور الأكبر من حيث عدد مبيعات التذاكر لعرضه الكوميدي الفردي.

أعرب شين تشالمرز، الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة، عن سعادته بالإعلان عن أول عرض كوميدي بمسرح الدانة خلال هذا الموسم، مُرحِّباً كذلك بالنجم الكوميدي العالمي راسل بيترز مع عودة الحفلات والعروض في عام 2022. والجدير بالذكر أن مسرح الدانة يسعى دائماً لتقديم تنوع واسع في حفلاته ليناسب جميع الأذواق المختلفة.

يعد هذا العرض الأحدث من نوعه في جدول المسرح الحافل بالعروض والحفلات التي ترسم الابتسامات على وجوه أكثر من 25000 معجب منذ افتتاح المسرح في نوفمبر 2021.

الجدير بالذكر أن مسرح الدانة يوفر تجربة فريدة من نوعها للزوار من خلال موقعه الخارجي وجودة صوتياته الطبيعية، ومن المقرر أن يصبح الوجهة المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين في قطاع السياحة والترفيه. كما أن يشمل مسرح الدانة العديد من الساحات الداخلية والخارجية الخلابة لمتعهدي الفعاليات العالمية والشركات وللمناسبات الخاصة.