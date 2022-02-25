الـ”يويفا” تسحب نهائي “دوري الأبطال” من روسيا لصالح فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبرج الروسية إلى ستاد “دى فرانس” فى فرنسا، وذلك على خلفية الأحداث الروسية الأوكرانية.

وقال يويفا في بيانه، “عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم اجتماعا استثنائيا في أعقاب التصعيد الخطير للوضع الأمني ​​في أوروبا”.

وأضاف البيان، “قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/22 للرجال من سانت بطرسبرج إلى ستاد “دو فرانس” في سان دوني، ستُلعب اللعبة كما هو مقرر مبدئيًا يوم السبت 28 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت وسط أوروبا”.

وتابع البيان، “يود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أن يعرب عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون على دعمه الشخصي والتزامه بنقل أفضل لعبة كرة قدم للأندية الأوروبية إلى فرنسا في وقت أزمة لا مثيل لها، وبالتعاون مع الحكومة الفرنسية ، سيدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل كامل جهود أصحاب المصلحة المتعددين لضمان توفير الإنقاذ للاعبي كرة القدم وعائلاتهم في أوكرانيا الذين يواجهون معاناة إنسانية وخيمة ونزوحًا”.

وواصل، “في اجتماع اليوم ، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا أن الأندية الروسية والأوكرانية والمنتخبات الوطنية المتنافسة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستلعب مبارياتها على أرضها في ملاعب محايدة حتى إشعار آخر”.

أتم البيان، “كما قررت اللجنة التنفيذية لليويفا البقاء على أهبة الاستعداد لعقد المزيد من الاجتماعات الاستثنائية، على أساس منتظم ومستمر عند الاقتضاء، لإعادة تقييم الوضع القانوني والواقعي أثناء تطوره واعتماد المزيد من القرارات حسب الضرورة”.