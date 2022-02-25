حمو بيكا يتهم مجلس النقابة بتلقي الرشاوى… وهاني شاكر يرد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

رد الفنان المصري هاني شاكر على تصريحات حمو بيكا ضد أحد أعضاء مجلس النقابة بالتربح وتلقي الرشاوى ووجود تسريبات تؤكد ذلك.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر: “أي ادعاء على أعمال المجلس أو على أحد أعضائه بمناسبة كونه عضوا مختارا من الجمعية العمومية عامة أو الجهاز الإداري، فإن هذه الادعاءات محلها النيابة العامة، تناقش أدلتها ثبوتا وعدما، وليس محلها مواقع التواصل الاجتماعي، وأن النقابة حريصة كل الحرص علي الدعم الكامل لتقديم كل الدعم لجهات التحقيق لاستبيان الحقيقة جلية للجميع، وفقنا الله جميعا لما فيه الخير”.

وقال إن النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك يعمل من خلال منظومة تنظيمية حاكمة لجميع أعماله، وأن النقابة طوال الست سنوات الماضية حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس.

ويعتبر حمو بيكا مغني شعبي مصري من مواليد الإسكندرية، بدأ مشواره الفني عام 2017، من خلال إحياء الحفلات ,المهرجانات الشعبية للأصدقاء والمعارف، فيما بعد تطور مشواره بمجال الفن الشعبي وبدأت تتسع شهرته حيث قدم العديد من الأغاني، التي نالت شعبية واسعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان حمو بيكا، اتهم مجلس النقابة، في مقابلة تلفزيونية معه، باستغلاله في إحياء الأفراح بالمجان، زاعما أنه كان يسدد مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء النقابة، لم يذكر اسمه، مقابل استخراج التصاريح لحفلاته، وكان يتسلم إيصالا بقيمة ألفي جنيه فقط، وفقا لكلامه في المقابلة.

وكانت النقابة في مصر تلاحق الفنانين الشعبيين المخلين بقوانينها، وتصدر أحكاما بمنعهم من الغناء، وكان آخرهم عمر كمال وحمو بيكا ومحمد رمضان.