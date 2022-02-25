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رابح صقر يسجد ويقبّل أرض السعودية بعد عودته من رحلة العلاج

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصل الفنان السعودي رابح صقر منذ ساعات، إلى المملكة العربية بعد أن أنهى رحلته العلاجية خارج المملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة وصول رابح صقر إلى المملكة، وظهر وهو يسجُد لله شكرًا على نعمة الوصول إلى أرض الوطن.

وتمنى عدد كبير من المتابعين السلامة للفنان رابح صقر معبرين عن اشتياقهم لرؤيته، وعلقوا على المقطع المصور قائلين: “وصول صقر الأغنية الخليجية بعد رحلة علاج خارج أرض الوطن، ‏الحمد الله على سلامتك والشوق فينا فاض فاض لشوفتك يا بو صقر”.

وكان رابح صقر قد ظهر منذ أيام قبل انتهاء رحلته العلاجية بشكل نهائي، من داخل صالة الألعاب ، في محاولة منه لطمأنة جماهيره.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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