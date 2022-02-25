جورج وسوف تحاصره الملايين.. وماذا عن جديده؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الذي لا يزال يحصد سلطان الطرب جورج وسوف نجاح أغنيته الأخيرة “ياه عالزمن” التي بلغت 16مليون مشاهدة عبر قناة “لايف ستايلز ستوديوز” في “يوتيوب” ينشغل بالتحضير لأعمال فنية جديدة ستبصر النور في المرحلة المقبلة.

كما يستعد مجدداً للقاء الجمهور المصري والعربي في حفل فني ضخم سيحييه في الثالث عشر من شهر أيار/مايو المقبل في فندق “موفمبيك” في طابا في مصر حيث سيقدم مجموعة منوعة من أجمال أغانيه القديمة والجديدة.

وللمناسبة نشر “وسوف” عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الدعائي لحفله المرتقب في “طابا” المصرية، وقد حصد إعجاب المتابعين الذين تمنوا له التوفيق والنجاح وقالوا له بأنه “سينوّر مصر” بحضوره.