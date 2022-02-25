شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى عن سمير صبرى: بحب الراجل دا وبحترم كل مواقفه وأتمنى له الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة هالة صدقى رسالة إلى الفنان سمير صبرى بعد اجرائه عملية قسطرة بالقلب متمنيه له الشفاء العاجل وكتبت هالة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"انا بحب الراجل ده وبحترم كل مواقفه واللي فيها كان دائما مع كل فنان أو نجم بعدت عنه الأضواء، فهو انسان بمعني الكلمة، واحترم كل مواقفه مع كل زملائه، اتمني له الشفاء العاجل.



هالة صدقى عن سمير صبرى

وكان سمير صبري، قد كشف آخر تطورات حالته الصحية في تصريحات تليفزيونية قبل يومين قائلاً:"إنّه يحصل على العلاج الكيماوي منذ عام وهو ما أثر على القلب، المفروض إني أعمل جراحة في القلب وادعوا لي أطلع منها سليم"، أضاف:" "كنت مصاب بالسرطان وقضيت عليه الحمد لله، والمفروض إني أعمل عملية في القلب خلال 3 أو 4 أيام".

وتابع: "هعمل عملية جامدة شوية ومحتاجة رعاية جامدة جدا، وإن شاء الله أتخطاها، والـ50 سنة اللي قضيتهم في الفن والسينما والثقافة عمري ما هنساهم، وعمري ما هنسى إني عملت حلقة كاملة على دمار خط بارليف، ودي من الحاجات الجميلة اللي بعتز بيها في شغلي".

يذكر أن هالة صدقى تصور حالياً دورها في مسلسل "فاتن أمل حربى" مع نيللى كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقي، محمد الشرنوبى، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغنى، جيلان علاء وعدد آخر من الفنانين.