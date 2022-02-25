شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين مهنئة الكويت بعيدها الوطنى: كل سنة وأنتم أهل الكرم وأشوفكم فى حفلتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة شيرين عبد الوهاب، دولة الكويت العربية الشقيقة بالعيد الوطنى، الذى يوافق اليوم الجمعة 25 فبراير، مهنئة الكويت وشعبها بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، مشيرة إلى أن الكويت وأهلها غاليين على قلبها وأنهم أهل الكرم، متمنية أن تراهم فى حفلتها الغنائية فى الكويت يوم 11 مارس المقبل.

وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها على موقع "تويتر": "كل سنة وأنتم طيبين يا غاليين على قلبى يا أهل الكرم، خالص التهانى للشعب الكويتى الشقيق بالعيد الوطنى لدولة الكويت الحبيبة، وأشوفكم إن شاء الله يوم 11 - 3 فى حفلتى بالكويت".



شيرين

وسبق وظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب، فى إطلالة أنيقة بفستان مميز، وبدا شعرها أطول من الأول، وظهرت بشكل أنيق، فى فيديو من دبى، نشرته عبر حسابها الرسمى على تويتر، أمس الخميس.

وتصدرت شيرين عبد الوهاب الترند خلال الفترة الأخيرة، وقدمت باقة من أجمل أغنياتها، وظهرت بإطلالة مبهرة، وعلقت عبر حسابها على افتتاح برنامج الدوم، أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية قائلة:"، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي".