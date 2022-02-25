إيفا لونغوريا: اللياقة أولاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الممثلة الأميركية من أصل مكسيكي إيفا لونغوريا أنها تحافظ على لياقتها البدنية عبر ممارسة التمارين الرياضية لحماية صحتها النفسية والعقلية.

وقالت لونغوريا (46 عاماً)، إنها أحياناً لا تستطيع ممارسة تدريباتها بسبب استيقاظها في وقت مبكر للسفر، ولكنها تذهب في نزهة سيرًا على الأقدام فور هبوط الطائرة، كما تفضِّل استخدام “الترامبولين”، لأنها تجعلها واعية لما تقوم به من حركات.

وقالت نجمة مسلسل “ربات بيوت يائسات”، إنها تضيف المزيد من الأطعمة النباتية إلى نظامها الغذائي.

وأوضحت مجلة Female First أن إيفا لونغوريا لا تزال تتناول بعض الوجبات غير الصحية من وقت إلى آخر، مثل “البسكويت المملح” و”رقائق البطاطس”، ولا تحرم نفسها من هذه النوعية من الأطعمة طوال الوقت.