هل انتهى مشوار سيلينا غوميز في عالم الموسيقى؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت المغنية سيلينا غوميز أن تحقق نجاحًا باهرًا في السنوات الماضية، فتحولت فتاة ديزني إلى نجمة أولى في عالم موسيقى البوب والتمثيل وأصبح في رصيدها سريعًا نجاحات فنية غير اعتيادية.

وبعد كل النجاحات التي حققتها، تثار حاليًا تساؤلات حول مستقبل سيلينا غوميز الفني، وهل تخطط لإنهاء مشوارها في عالم الموسيقى.

وقالت سيلينا في تصريحات صحفية حديثة لها، إنه من الصعب الاستمرار في عالم الموسيقى عندما لا يأخذك الناس على محمل الجد. وذكرت أنه كان عليها إثبات نفسها عدة مرات ليتقبّلها الأشخاص الذين لا تعجبهم الموسيقى التي تقدّمها.

وذكرت أن كثيرين يستمتعون بأغنياتها وهي ممتنة لذلك وسوف تستمر في العمل. ومنذ إصدارها ألبوم “نادر” عام 2020، لم تطلق غوميز أي عمل غنائي، على الرغم من عودتها إلى الشاشات عام 2021 في المسلسل الكوميدي الغامض “فقط جرائم قتل في المبنى”.

واعترفت سيلينا بخوفها من رفض كبار الفنانين التعاون معها، وقالت أنها لا تخطط للإبتعاد نهائيًا عن الغناء ولكنها في فترة استراحة لا أكثر.

وذكر موقع The Things، أن غوميز ظهرت تحت دائرة الضوء بعدما اشتهرت كممثلة بدورها في شخصية أليكس روسو في المسلسل الكوميدي العائلي “سحرة حي ويفرلي”، وكانت تؤدي الدور الرئيس في كل المواسم بين عامي 2007 و2012.

وحققت سيلينا شعبية كبيرة تظهر بوضوح من خلال عدد متابعيها على “إنستغرام”، وعددهم أكثر من 295 مليون متابع، وهو ما جعلها في صدارة تصنيف الفنانات الأكثر متابعة على المنصة لفترة طويلة، قبل أن تتفوق عليها مؤخرًا كايلي جينر.

ويبدو أن سيلينا ستكون منشغلة في عام 2022 بمشاريعها التمثيلية، والتي تشمل الموسم الثاني من مسلسل “فقط جرائم قتل في المبنى”، والموسم الرابع من برنامج الطبخ “سلينا + شيف”.