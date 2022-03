مايا دياب بإطلالة تفيض أنوثة.. ورسالة عن السعادة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت النجمة اللبنانية مايا دياب بـ”لوك” كاجوال، في أحدث صورها على انستغرام، واكتفت بالتعليق عليها بـ”Happiness is the new rich” في رسالة واضحة منها إلى أن الشخص السعيد هو الشخص الغني الحقيقي في الحياة.

تألقت مايا في بلقطات تفيض أنوثة، وارتدت في الصور “بنطلون” أسود مع حذاء طويل من الجلد بنفس اللون، وجاكيت فضفاض بأكمام واسعة. وتركت مايا شعرها منسدلاً على كتفيها، مع اعتماد مكياج ناعم يناسب إطلالتها.

وجذب ظهور مايا دياب الجمهور، وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم خلال فترة قصيرة، وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “ليليي”، كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج رجا نعمه، إذ عادت من خلاله مايا إلى اللون الرومانسي والعاطفي الذي أحبها الجمهور فيه في العديد من الأغنيات بالماضي.

يذكر أن كليب أغنية “ليليي” حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من صدوره على قناة مايا دياب في موقع “يوتيوب”.