أخيرًا فجّرها فارس كرم.. “تهدوا منيح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “أخيرًا فجرها فارس كرم”، بهذه العبارة استقبل جمهور النجم اللبناني المحبوب البرومو الدعائي الخاص بكليب أغنيته الجديد “على موعدنا ولا شو”، إذ من المقرر صدور العمل رسميًا خلال الساعات المقبلة على قناة شركة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

يظهر فارس كرم في البرومو بلقطات خاطفة إذ يبدو في المشاهد الأولى من العمل وهو يقول: “تهدوا منيح تهدوا منيح تكمّشوا”. وفي 16 ثانية فقط استطاع فارس أن يشعل حماس المتابعين للكليب الذي يعود من خلاله “نجم المسارح” إلى جمهوره بعد غياب سنوات عن إصدار أغنيات جديدة، فتصدّر هاشتاغ “#فارس_كرم” العبارات الأكثر تداولًا على موقع “تويتر” في لبنان والأردن والإمارات وغيرها من البلدان العربية.

وكان فارس كرم قد نشر منذ فترة عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من فيديو كليب أغنية “عموعدنا ولا شو” الذي تولى إخراجه جو بو عيد، وأرفقها بكلمات من الأغنية، ويقول فيها: “عموعدنا ولا شو؟ نبدا الحب نبلشّو، ننسى الزعل نطنّشو”.

أغنية “ع موعدنا ولا شو” كلمات حياة اسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وهي الأولى بين باقة من الأغنيات التي اختار فارس كرم إصدارها تباعًا خلال الفترة المقبلة في ميني ألبوم يجدد من خلاله تعاونه مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

يذكر أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي صدر في العام 2018 وتضمن 12 أغنية هي: “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.