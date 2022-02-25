شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى فى جولة نيلية بأسوان: بحب أم الدنيا يا أغلى البلاد يا بلادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة داليا البحيرى محبيها ومتابعيها بمجموعة صور أثناء جولتها النيلية فى أسوان، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان أسوان الدلى لأفلام المرأة الذى أنطلق أول أمس الأربعاء.

وعلقت داليا البحيرى، على الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "نيلك يا مصر .. بحبك يا أم الدنيا.. يا أغلي البلاد يا بلادي…صباح الفل والهنا والتفائل والبركة والرزق والسعادة.. بحبكم".



حساب داليا البحيرى على انستجرام

انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة، بحفل افتتاح حضره عدد من نجوم السينما، منهم سلوى خطاب، وسوسن بدر، وبسمة، وشيري عادل، وداليا البحيري، وريم البارودي، وباسم سمرة، والمخرج مجدي محمد أحمد، والناقد طارق الشناوي، وجرى في حفل الافتتاح تكريم النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والنجمة المصرية سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، والناشطة الصومالية هيباق عثمان.

داليا البحيرى



داليا البحيرى فى جولة نيلية



الفنانة داليا البحيرى على انستجرام



داليا البحيرى تستمع بنزهة نيلية



داليا البحيرى تمسك بالدف



داليا البحيرى تستمتع بالشمس فى أسوان

واختار مهرجان أسوان 12 فيلماً يمثلون 18 دولة للمشاركة في مسابقة الفيلم الطويل وهي: "كما في السماء"، "الكوكب (إل بلانيتا)"، "أم صالحة"، "اسم سري"، "فرحة"، "قوارير"، "الفتاة الجديدة"، "ريحانة"، "إيمي المقدسة"، "جنة الطاووس"، "أرواح عابرة"، "روابط مقدسة".

وأعلنت إدارة المهرجان عن مشاركة 24 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة وهي: "1+1"، "مالا نعرفه عن مريم"، "شم النسيم"، "ميكروباص"، "عنقاء"، "جينز"، "عروس البحر"، "سماء أغسطس"، "أسرّة باردة"، "صمّاء"، "أنا بخير، ماذا عنك؟"، "قصص حب على عجلات"، "غرفة الخطابات"، "فايف تايجر"، "ليلة صامتة"، "الابن"، "الصقيع"، "إنتركم 15”، “الفتاة التي تأتي كل خميس"، "أبواق السماء"، "مربى الفراشات"، "إيلينا"، "ستيك هاوس"، "جنيّة الأثداء".

يذكر أن آخر أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" مع هانى رمزى، والتى خاصت بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، وتم عرضها فى مصر لعدة أسابيع، كما شاركت في موسم الرياض بالمملكة العربية السعويدة وشارك في بطولتها أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.