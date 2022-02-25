شكرا لقرائتكم خبر عن "الرايات السوداء"يجمع كرارة وعبد المغنى وأمينة بعد 11عامًا من "المواطن أكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجمع مسلسل "الرايات السوداء" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، الفنانين أمير كرارة ومحمود عبد المغنى وأمينة خليل مجدداً وذلك بعد 11 سنة من مشاركتهما سوياً في مسلسل "المواطن اكس" والذى شهد انطلاق أمير كرارة نحو النجومية، وكذلك أمينة خليل التي كانت في بداياتها الفنية وقتها.

وشهد مسلسل "المواطن اكس" الذى اعتمد على البطولة الجماعية لعدد كبير من الفنانين الشباب وقتها، على انطلاق كل هؤلاء الفنانين إلى النجومية في عالم الدراما وعلى رأسهم أمير كرارة الذى قدم بعدها مسلسل "طرف تالت" كبطولة مشتركة وبعده خاض أولى بطولاته بـ"تحت الأرض" واستكمل مسيرته القوية في الدراما حتى الآن.

ونفس الأمر بالنسبة لـ محمود عبد المغنى، بعد "المواطن اكس" اشترك مع كرارة في مسلسل "طرف ثالث" وقدم بعد أولى بطولاته المطقة خلال "الركين"، أما أمينة خليل فانطلقت بعد "المواطن اكس" لتشارك في العديد من المسلسلات وتقدم الأدوار الرئيسية، حتى عاد الثلاثة كرارة ومغنى وأمينة للعمل سوياً في الرايات السوداء" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

مسلسل "الرايات السوداء" تأليف باهر ديودر وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وهانى رمزى وكذلك نجوم عرب

"الرايات السوداء" يعد الجزء الثانى من "هجمة مرتدة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وكتبه دويدار وأخرجه أحمد علاء الديب، وقام ببطولته أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل.