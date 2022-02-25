شكرا لقرائتكم خبر عن قصة رفض فردوس عبد الحميد قبلة أحمد زكى .. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة فردوس عبد الحميد بعيد ميلادها اليوم الجمعة، التى ولدت لأب يعمل كتاجر أثاث وهي الوسطى بين شقيقتان، اسمها بالكامل "الفنانة فردوس عبد الحميد محمود" ولدت فى 25 فبراير 1947 في محافظة الإسكندرية، وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية من قسم التمثيل عام 1969، كما تخرجت من معهد الكونسرفتوار بدأت حياتها الفنية على خشبة المسرح القومي، دخلت فردوس عبد الحميد عالم الفن بالصدفة عن طريق إعلان فى إحدى الصحف.

وقالت فردوس عبد الحميد فى أحد البرامج التليفزيونية، إن الفن بالنسبة لها هواية وليس عملاً منذ طفولتها، ولم يخطر ببالها فى يوم من الأيام أن تكون ممثلة، وتميزت بأعمالها السياسية في تجسيدها للأدوار مسلسل دور نعيمة فى مسلسل "زيزينيا".

اكتشفها المخرج كمال الشيخ لأول مرة فى السينما فى فيلم "على من نطلق الرصاص؟" عام 1975، مع سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسنى وكان أول بطولاتها فى مسلسل "حكاية ميزو".

تزوجت من الفنان نبيل الحلفاوى قبل زواجها من المخرج محمد فاضل، وأنجبت منه المخرج خالد الحلفاوى.

دائما كانت فردوس عبد الحميد ترفض مشاهد الإغراء والقبلات فى أعمالها الفنية، وقالت فى لقاء تليفزيونى لها أنها رفضت تقبيل الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "قبلة على الطريق"، وأنه احترم رغبتها وبالفعل قدما إيحاء بدلًا من تصوير المشهد.

ومن أهم أعمالها مسلسل "أم العروسة"، و"حكاية ميزو"، و"أبنائي الأعزاء"، ومسلسل "صيام صيام"، "الزير سالم الجليلة"، ومسلسل "أولاد الأصول"، ومسسلسل "زيزينيا"، و"موال الحب والغضب"، ومسلسل "ربيع الغضب"، ومسلسل "الأسطورة"، : ومسلسل" الوصية"، ومن أهم أعمالها المسرحية "حبيبتي شامينا"، ومسرحية "الفارس والأسيرة".