إلهام شاهين: "اللي يرفض الضروريات بالتمثيل ميشتغلش ومبقاش فيه مشاهد ساخنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن زميلتيها ليلى علوي ويسرا هما من أبناء جيلها الذين سبقوها فنيا، قائلة: "ليلى علوى ويسرا تفوقتا عليا في جيلي، وهما إخواتي وأصحابي وإحنا فعلا طلعنا مع بعض ويسرا سابقة بشوية، وعملنا مع بعض مجموعة أفلام جميلة ودانتيلا كان نجاح كبير لنا".

وتابعت إلهام، ببرنامج "حبر سري"، أن ليلى علوي هي صديقة مقربة لها واشتركتا مع بعضهما في أفلام جميلة، متابعة: "أنا وليلى عملنا أفلام مع بعض جميلة والأدوار مش بالكثرة والعدد، ولكن هما فنانات كبار ومتفوقين دايما".

وحول موقفها من الفنانين الذين يرفضون تقديم المشاهد الساخنة، فأضافت: "مبقاش فيه مشاهد ساخنة في السينما واللي بيرفض الضروريات في دراما التمثيل ميشتغلش".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين تعود للمنافسة في رمضان 2022، من خلال مسلسل "بطلوع الروح" إخراج كاملة أبو ذكري.