دراجة نارية ومع النبوي.. هند صبري تنشر صورًا من كواليس "البحث عن علا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورًا من كواليس أحدث أعمالها مسلسل "البحث عن علا" الذي طرحته منصة نتفليكس في 6 حلقات.

وتظهر هند في الصور داخل كواليس تصوير العمل، وجمعتها واحدة من الصور بضيف شرف "البحث عن علا" الفنان خالد النبوي، وأخرى مع عدد من العاملات في أحد الحقول، وفي ثالثة وهي على دراجة نارية، وعلقت "أحلى الأوقات وراء الكواليس مع ألذ فريق عمل خلال تصوير البحث عن علا".

"البحث عن علا" تأليف غادة عبدالعال ومها الوزير، بطولة هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر، ندا موسى، محمود الليثي، إخراج هادي الباجوري.

وطرحت نتفليكس العمل في 6 حلقات، بعد مرور أكثر من 10 أعوام على تقديم شخصية علا عبدالصبور في مسلسل "عايزة أتجوز"، لنرى التغيير الذي حدث في حياة البطلة بعد تحقيق حلمها بالزواج، وكيف ستعيش حياتها بعد الانفصال.