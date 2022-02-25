دينا فؤاد تستعرض إطلالتها في أحدث ظهور.. والجمهور: جميلة ومتألقة دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استعرضت الفنانة دينا فؤاد إطلالتها في أحدث ظهور لها، إذ احتفلت بزواج الفنانة دنيا عبدالعزيز، والذي أقيم مؤخرًا وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن من أصدقاء العروس.

ونشرت دينا صورة وفيديو لإطلالتها، وانهالت التعليقات من جمهورها، وعبروا خلالها عن إعجابهم بجمالها، ومن بينها "قمر، دودو القمر، جمالك، جميلة، المتألقة دائما، انتي عسولة أوي يا دينا".

جدير بالذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد، كان مشاركتها في فيلم "200 جنيه" إخراج محمد أمين، وبطولة مجموعة ضخمة من نجوم ونجمات الفن، بينهم: إسعاد يونس، ليلى علوي، صابرين، غادة عادل، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد رزق، خالد الصاوي، محمود حافظ، مي سليم، نرمين زعزع، هاني رمزي.