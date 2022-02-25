تعرف على موعد انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، برئاسة الدكتور مدحت العدل، عن موعد عقد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وحددت الموعد في الثامن عشر من شهر مارس المقبل بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك.

وجاءت الدعوة للانتخابات كالتالي: "نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية تنفيذا لقرار مجلس الإدارة بجلسة 26 ديسمبر 2021 بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس ادارة جديدة، وذلك يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر مارس عام 2022 الساعة الثالثة عصرا بساقية الصاوي - قاعة الكلمة - شارع 26 يوليو الزمالك".

كما جاء في البيان الصحفي الصادر عن الجمعية: "علما بأن الاقتراع يكون بالحضور الشخصي دون إنابة، ويصح الاجتماع بحضور 25% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإن لم يكتمل العدد أجل لجلسة أخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الأول في تمام الساعة الرابعة، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره بأنفسهم (أي بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو عشرين عضوا أيهما أقل".

يذكر أنه من المقرر أن يتم انتخاب رئيس و5 شعراء و5 ملحنين من المرشحين على رئاسة الجمعية وعضوية مجلس إدارتها.