“الكاف” يحسمها.. هل سيسمح بحضور الجماهير لمباراة الزمالك والوداد؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من حضور الجماهير في مباريات الأندية المغربية بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وبعد الاتصالات المكثفة بين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومسؤولي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تم السماح لحضور جماهير الأندية المغربية في المنافسات الإفريقية.

وأعلن نادي الوداد المغربي، طرح تذاكر مباراته أمام الزمالك، في دوري أبطال إفريقيا، والمقررة مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، للبيع أمام الجماهير.

وحدد الوداد أسعار التذاكر بـ 3 دولارات للمدرجات المكشوفة، و5 دولارات للمدرجات غير المكشوفة، و50 دولارا للمنصة الشرفية.

كما يلعب الرجاء المغربي أمام حوريا الغيني الجمعة في دوري الأبطال، بينما يلاقي نهضة بركان نظيره سيمبا التنزاني يوم الأحد بالكونفدرالية.