تابع الان خبر بالصوت والصورة .. شاهد تسريب فيديو للفنانة انجي خوري وهي بتلحس حصريا على الخليج 365

أثارت الممثلة السورية انجي خوري حالة من الجدل والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول عدد من النشطاء على صورة من المقطع الفيديو الفاضح لها مع الناشط اللبناني ربيع زين.

ونشرت انجي خوري بثا مباشرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتكشف فيه حقيقة الفيديو والصور المتداولة.

ونفت الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري شائعات خضوعها للعديد من عمليات التجميل من خلال صورة شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ظهرت فيها خوري مخفية مفاتنها لأول مرة مما شكل صدمة للجمهور وعلقت خوري على الصورة وقالت:

“مين متلي بحب الجمال الطبيعي وكلشي طبيعي ”