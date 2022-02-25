شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد آسر ياسين .. ترك الهندسة و "عمارة يعقوبيان" كانت ضربة البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الفنان أسر ياسين بعيد ميلاده، والذى حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، خاصة فى مسلسل "بـ 100 وش"، مع الفنانة نيللى كريم، وتم اختياره كأفضل ممثل كوميدى فى رمضان 2020 من قبل النقاد، الأمر الذى مكنه من التعاقد على عدة أعمال مؤخرا بين السينما والدراما التليفزيونية.

انطلاقة الفنان آسر ياسين، كانت فى مسلسل "ملح الأرض"، مع النجم محمد صبحى بعد ما اختاره المخرج خيرى بشارة عام 2004، حتى لمع نجمه فى مسلسل "عمارة يعقوبيان"، بطولة الزعيم عادل إمام، حيث شارك آسر بمشهد فى الفيلم ذاته، تزوج عام 2012 من زميلة دراسته كنزى عبد الله ولديه 3 أبناء، واسمه الحقيقى آسر أشرف فؤاد ياسين من مواليد القاهرة، والده من سوهاج ووالدته من بور سعيد، درس هندسة الميكانيكا ولكنه رفض أن يعمل فى هذا المجال ودخل عالم التمثيل.

حصل آسر ياسين على العديد من الجوائز منها أفضل ممثل فى مهرجان قرطاج الدولى عن فيلم "رسائل البحر" عام 2010، وأفضل ممثل فى مهرجان مالمو عن نفس الفيلم عام 2011، وأفضل ممثل فى مهرجان تطوان السينمائى عن فيلم أسوار القمر عام 2015.

يتواجد آسر ياسين فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "Suits" بالعربى، وينافس بقوة فى هذا العام ، سيناريو وحوار ورشة محمد أمين راضى وإخراج مريم أحمدى ويشارك في بطولته أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره منذ أيام للعرض في شهر رمضان 2022.

"Suits" مسلسل أمريكى تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد