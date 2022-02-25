شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك أمام آنا دى أرماس فى أول تريلر لـ فيلم Deep Water والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة 20th Century، عن أول فيديو لـ فيلم الدراما والرومانسية لـ فيلم Deep Water ، الذى سيطرح حصريا على شبكة Hulu يوم 18 مارس المقبل، العمل الذى ستصل مدته إلى ساعتين و 33 دقيقة.

يدور فيلم Deep Water حول فيك وميليندا فان ألين زوجان في بلدة ليتل ويسلي الصغيرة، اللذان يقرران عدم إنهاء زواجهما من خلال الاتفاق على السماح لمليندا، بأخذ أي عدد من العشاق طالما أنها لا تتخلى عن عائلتها، ولكن يصبح فيك مفتونًا بمقتل أحد عشاق ميليندا السابقين، مالكولم ماكراي، وعندما يتم القبض على القاتل الحقيقي، يتم تفسير ادعاءات فيك من قبل المجتمع على أنها نكات سوداء.

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Deep Water كل من بن أفليك، آنا دي أرماس، تريسي ليتس، راشيل بلانشارد، ليل ريل هوري، فين ويتروك، يعقوب الوردي، داش ميهوك، كريستين كونولي، اليشم فرنانديز، مايكل براون، مايكل سكيالابا، ديفين إيه تايلر.