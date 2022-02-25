طرح أغنية مقدمة "وسط البلد" بصوت حسين الجسمي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت قناة MBC مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن أغنية تتر مسلسل "وسط البلد"، والذي يتم تقديمه على طريقة السوب أوبرا، وتعرض حلقاته بداية من يوم الأحد 27 فبراير.

أغنية "وسط البلد" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، ويغنيها المطرب الإماراتي الكبير حسين الجسمي.

ويشارك في بطولة "وسط البلد" عدد من كبار النجوم، منهم سميرة عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، ناصر سيف، فيدرا، أحمد كشك، إلى جانب عدد كبير من المواهب الشابة من دارسي أكاديمية الفنون، وأشرف على التأليف ورشة الكاتب أمين جمال ويتولى المخرج أحمد شفيق الإشراف على فريق الإخراج مع المُخرجين زياد الوشاحي ومحمد أسامة، والمُسلسل من إنتاج شركة الصدف للإنتاج الفني.

وتُعد "السوب أوبرا" أحد أضخم أنواع الانتاجات التليفزيونية العالمية وتُقدم في إطار من الحلقات الدرامية التي تستمر لسنوات، وتتابع الحياة اليومية للمجتمع بصدق من خلال العلاقات الاجتماعية وقصص الحب والفراق والفرح والمعاناة وغيرها من المشاعر الإنسانية والحياتية، وتتفاعل الحلقات مع الأحداث اليومية التي تقع بالفعل وتتقاطع معها وترصدها في قالب درامي شيق.