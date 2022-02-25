الأحد.. عرض أولى حلقات السوب أوبرا "وسط البلد" على MBC مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تُطلق MBC مصر تجربة درامية جديدة، في إطار حلقات "السوب أوبرا" الممتدة، من خلال عمل يحمل عنوان "وسط البلد"، تبدأ عرضه يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022، في تمام الساعة السابعة مساء.

وتُعد "السوب أوبرا" أحد أضخم أنواع الانتاجات التليفزيونية العالمية وتُقدم في إطار من الحلقات الدرامية التي تستمر لسنوات، وتتابع الحياة اليومية للمجتمع بصدق من خلال العلاقات الاجتماعية وقصص الحب والفراق والفرح والمعاناة وغيرها من المشاعر الإنسانية والحياتية، وتتفاعل الحلقات مع الأحداث اليومية التي تقع بالفعل وتتقاطع معها وترصدها في قالب درامي شيق.

وأشار المُخرج أحمد شفيق المشرف على إخراج المسلسل، أن فكرة تقديم هذا النوع من الدراما غير مسبوق تقديمه في مصر، ويُحسب لـ "قناة MBC مصر"، التصدي لهذه التجربة وتبني إطلاقها وخصوصاً أنها قد تمتد لمدد غير مُحددة وفقاً لطبيعة الأحداث.

وقال شفيق: من أبرز ما يميز هذه التجربة هو إتاحة الفرصة أمام العشرات من الوجوه الشابة الواعدة من خريجي ودارسي المعاهد الفنية والمسرحية المُتخصصة، والذين تم اختيارهم بعناية شديدة وبعد جهد كبير ومُتابعات على مدار عدة أشهر. وأوضح أن إتاحة الفرصة للوجوه الشابة لم يقتصر فقط على الوجوه الجديدة أمام الشاشة، بل أتيحت الفرصة للكثير من الشباب في فريق العمل بالكامل من عناصره المُختلفة الإنتاجية والفنية وأيضاً في مجالات الكتابة والإخراج.

وأكد أحمد شفيق أن التحضير لمُسلسل "وسط البلد" بدأ قبل عام كامل من خلال مراحل التأليف والديكورات واختيار العناصر الفنية المختلفة، وتوقع أن يُلاقي العمل نجاحاً كبيراً مع عرضه بسبب تداخل الأحداث مع الحياة اليومية وما سيلمسه المشاهدين من جهد كبير بُذل من كل فريق العمل خلال المرحلة الماضية وسيستمر مع مراحل التصوير المُقبلة.

ومن جانبها، عبرت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز عن سعادتها بالمُشاركة في مُسلسل "وسط البلد"، وقالت أنها تجربة مُختلفة ومن أبرز ما يُميزها أنها تُتيح الفرصة للكثير من المواهب الشابة لأن تخوض تجربة جديدة ومهمة وتفتح لهم أبواب النجاح.

ومن زاويته أشار الفنان حسن عسيري منتج مسلسل "وسط البلد"، إلى توقعاته أن يكون العمل أكبر منصة لإطلاق المواهب الشابة في الفترة الحالية في مصر، لافتا لوجود أكثر من خمسين وجها جديدا في هذه المرحلة فقط يحصلون على فرصة مميزة، والعدد قابل للزيادة في المراحل المُقبلة، وقال حسن عسيري إنه يأمل أن يمثل هذا الشكل الدرامي الجديد إضافة لصناعة الفنون في مصر، ويتيح للمشاهد المصري والعربي الاستمتاع بنمط مختلف من المشاهدة.

"وسط البلد" بطولة سميرة عبدالعزيز، جمال عبدالناصر، ناصر سيف، فيدرا، أحمد كشك، ويُشارك فيه عدد كبير من المواهب الشابة من دارسي أكاديمية الفنون، وأشرف على التأليف ورشة الكاتب أمين جمال ويتولى المخرج أحمد شفيق الإشراف على فريق الإخراج مع المخرجين زياد الوشاحي ومحمد أسامة، والمسلسل من إنتاج شركة الصدف للإنتاج الفني.

يُعرض السوب أوبرا "وسط البلد" على "MBCمصر" يومياً من الأحد للخميس الساعة 7:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأحد 27 فبراير 2022.