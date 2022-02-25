شكرا لقرائتكم خبر عن Marry Me لـ جينيفر لوبيز يحقق 36 مليون دولار فى أقل من أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز إلى 36 مليون و 870 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 11 فبراير الجارى، العمل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures .

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 17 مليونا و845 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و19 مليون و25 الف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

تدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان ‪Marry Me، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "‪Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.

‎وكانت قد طرحت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "on may way" من فيلمها المنتظر عرضه marry me، ونشرت لوبيز عبر حسابها على موقع "إنستجرام" برومو الأغنية، مصحوبة بتعليق: "الفيديو الرسمي تم طرحه بالوقت الحالي.. أنا سعيدة جدًا لأنكم جميعًا تحبون الأغنية وآمل أن يعجبكم الفيديو بقدر ما أحب.. هذا يجعلني متحمسة جدًا لطرح فيلم Marry me في دور العرض