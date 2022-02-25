شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة يارا، حفلاً غنائيًا، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يوم الاثنين 28 فبراير الشهر الجارى، بمناسبة العيد الوطنى الكويتى، ومن المقرر أن تقدم يارا باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



يارا

وطرحت يارا الأيام الماضية، أغنيتين من أول أغانى ألبومها الجديد "مليت" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب و6 أغنيات من البومها الخليجى "غير الناس"، هى، الأغنية الأولى بعنوان "غير الناس" وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان "ما ودعونى" من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

والأغنية الثالثة بعنوان "على المكشوف"، وهى من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان "يمرنى طاريك" وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.

وطرحت أغنية "سارى" وهى خامس أغنيات ألبومها الخليجى الجديد "غير الناس"، والأغنية من كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية السادسة فهى بعنوان "هلا مرحب"، كلمات أصايل، ألحان بحر، توزيع حاتم منصور.