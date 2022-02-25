مي نور الشريف لدنيا عبدالعزيز: ربنا يسعد أيامك ويفرح قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأت الفنانة مي نور الشريف، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، الفنانة دنيا عبدالعزيز والتي احتفلت مؤخرًا بعقد قرانها وزواجها.

ونشرت مي صورًا احتفالها مع دنيا وعريسها مُعلقة "حبيبتي ربنا يسعد أيامك ويفرح قلبك ويهديكوا لبعض ودائما تعرفوا تلاقوا الطريق لبعض".

جدير بالذكر أن حفل عقد قران دنيا عبدالعزيز، أقيم يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير، وشهد تواجد مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، فردوس عبدالحميد، المخرج محمد فاضل، الفنان رشوان توفيق، المذيعة بوسي شلبي، كما حرص على التواجد في احتفال آخر أقامته بعد عقد القران بساعات: الفنان أحمد زاهر، الفنانة وفاء عامر، الفنانة مها أحمد، الفنانة دينا فؤاد، الفنان خالد سرحان.