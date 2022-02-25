مسلسلات رمضان 2022.. هشام خرما ينتهي من وضع موسيقى "سوتس بالعربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الموسيقار هشام خرما من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "سوتس Suits بالعربي"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022.

ويخوض خرما تجربة موسيقية جديدة عبر المسلسل، الذي يعد النسخة العربية الأولى من المسلسل الأمريكي العالمي "Suits"، الذي حقق نجاحا جماهيريًا عالميا على مدار تسع مواسم، وتدور أحداثه داخل عالم المحاماة والقضايا والمحاكم.

ويجمع "سوتس بالعربي" توليفة من نجوم الدراما والسينما، من بينهم أحمد داود وآسر ياسين وريم مصطفى وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد، والمقرر أن يشارك في سباق الدراما الرمضانية بعرضه على إحدى المنصات الرقمية تزامنًا مع بعض القنوات التليفزيونية.

ويعود خرما لوضع بصمته الموسيقية في السباق الرمضاني بعد عامين عن وضعه الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية".