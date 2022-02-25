إشادات واسعة بإطلالة السعودية نجلاء الودعاني في “يوم التأسيس”.. من افضل الاطلالات التراثية

كتب امير فتحي في الجمعة 25 فبراير 2022 02:43 صباحاً - حظيت خبيرة الموضة والمشهورة نجلاء الودعاني بإشادات واسعة من مواطنيها على مواقع التواصل الاجتماعي والذين أثنوا على اطلالتها بمناسبة ”يوم التأسيس“ في المملكة.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الودعاني نجحت في إبراز هوية المرأة السعودية بالماضي، والعناية بالتفاصيل، ومطابقتها للزي الذي كانت النساء يرتدينه.

كما أشادوا بطريقة التصوير التي أظهرت نجلاء الودعاني كامرأة متقدمة في السن وسط أجواء تمثل ماضي المملكة، مثلما يعرفونها.

وارتدت المشهورة السعودية ثوبا، خلا من مظاهر البذخ، وحرصت على التقاط الصور بطريقة احترافية، كما مثلت من خلال اللونين الأبيض والأسود، الفترة الزمنية الماضية، التي عاصرها الأجداد.

ولم تكتف الودعاني بإبراز الثوب، بل اختارت بيئة بدوية تشابه حياة العديد من أبناء المملكة في السابق.