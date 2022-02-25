شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "suits بالعربى" لآسر ياسين وأحمد داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الموسيقار هشام خرما من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "سوتس Suits بالعربي"، المقرر عرضه رسميًا خلال الموسم الرمضانى المقبل.

ويخوض خرما تجربة موسيقية جديدة عبر المسلسل المنتظر، الذى يعد النسخة العربية والمصرية الأولى من المسلسل الأمريكى العالمى "Suits"، الذى حقق نجاحا جماهيريًا عالميا على مدار تسع مواسم، وتدور أحداثه داخل عالم المحاماة والقضايا والمحاكم.

ويجمع "suits بالعربى" توليفة من نجوم الدراما والسينما المصريين، من بينهم أحمد داود وآسر ياسين وريم مصطفى وصبا مبارك ومحمد شاهين وتارا عماد، والمقرر أن يشارك بقوة فى سباق الدراما الرمضانية الحالية بعرضه على إحدى المنصات الرقمية تزامنًا مع بعض القنوات التلفزيونية.

ويعود خرما لوضع بصمته الموسيقية فى السباق الرمضانى بعد عامين عن وضعه الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية"، كما يعيد "سوتس" جمع هشام خرما وأحمد داوود بعد مشاركتهما سويًا فى فيلم "يوم 13" أول فيلم ثرى دى مصري، الذى وضع موسيقاه خرما، كما أعقبه وضعه موسيقى فيلم "ماكو" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصويره تحت الماء.