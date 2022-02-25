شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يبدأ حفله فى الرياض.. واستقبال خاص للهضبة من جمهور المملكة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم عمرو دياب، منذ قليل، حفله بمسرح أبو بكر سالم فى بوليفارد رياض سيتى، بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يقدم الهضبة باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الذى ينتظرها منه الكثير من الأغنيات خلال الحفل.

وكان عمرو دياب خلال قد أعلن عن عودة تعاونه مع الكابو حميد الشاعرى، إذ قال: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري وبنعمل شغل حاليًا مع بعض حلو أوى.

وأعلن النجم عمرو دياب توقيعه شراكة حصرية مع منصة أنغامى، لبث أغانيه التى تنتجها شركته "ناى فور ميديا"، وجميع إصداراته المقبلة من الأغانى حصرياً عبر المنصة التى يستخدمها أكثر من 75 مليون مستخدم، ليتضح حل اللغز الذى شغل الجميع على مدار الساعات الماضية، بعدما قام الهضبة بإخفاء ألبوماته الغنائية، التى أنتجتها شركته "ناى" من قناته الرسمية على يوتيوب.

وقال الهضبة عن هذه الشراكة: "متحمس جداً لهذا المشروع الجديد الذى يساهم فى تعزيز علاقتى بجمهورى، والوصول إلى مستمعين جدد حول العالم. وقد اخترت أنغامى باعتبارها منصة عالمية، تساهم بكل فخر فى تقديم الثقافة العربية على المسرح الدولى، ولأننى أشاركها الرؤية نفسها فى تطوير المواهب المحلية ومساعدتهم على إيصال أصواتهم حول العالم. ولا يقف التعاون عند هذا الحدّ فقط، إنما يشكل بداية شراكة استراتيجية أوسع نطاقاً مع أنغامى، حيث سنتعاون معاً لإيصال رسالتنا".

وفوجئ جمهور الهضبة عمرو دياب فى الساعات الماضية بأمر يحدث لأول مرة، باختفاء ألبوماته الغنائية، التى أنتجتها شركته "ناى" من قناته الرسمية على يوتيوب، ولم يتبق على القناة سوى حفلات دياب وأجزاء منها، ولم يتوقف الأمر على قناته عبر "يوتيوب"، فقط بل شمل أيضا تطبيق سبوتيفاى وموقع يوتيوب ميوزيك، آى تيونز، ومن جانبه لم يعلق الهضبة من خلال منصات التواصل الاجتماعى الخاصة به عن سبب اختفاء الأغانى بشكل مفاجئ.

والألبومات التى اختفت هى التى جاءت من إنتاج عمرو دياب من خلال شركته "ناى"، فيما ظل عدد من أجزاء الحفلات الغنائية، وبعض الإعلانات، والأغانى القديمة التى لم تنتجها الشركة الخاصة به، وحذف العديد من الألبومات منها، "أحلى وأحلى، ومعدى الناس، وكل حياتى، ويا أنا يا لأ" وغيرها من الأغانى.