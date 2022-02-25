شكرا لقرائتكم خبر عن والد بوسى يعتذر لها.. ويعلن: تم استغلالى من البعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إذاعة أولى حلقات برنامج "سعد مولعها نار"، الذى يقدمه المطرب الشعبى سعد الصغير مساء الخميس عبر شاشة قناة "الشمس"، واستضاف فى الحلقة الأولى محمد شعبان والد المطربة الشعبية بوسى.

وبمواجهة سعد لوالد بوسى أوضح كثيرا من الأمور التى جعلته يظهر عبر السوشيال ميديا ويهاجم ابنته، حيث أكد أنه تم استغلاله من قبل البعض حتى يقوم بعمل ذلك.

وكشف الحاج محمد والد الفناة بوسى حقيقة الخلاف الذى نشب بينه وبين ابنته الفنانة بوسى، مؤكدا أنه يعتمد على نفسه منذ أكثر من 21 عاما ويحضر مأكله ومتطلبات الحياة وحيدا، قائلا: "بقالى 21 سنة عايش لوحدى"، وروى تفاصيل آخر لقاءاته مع ابنته فى فيلتها فى منطقة حدائق الأهرام، حيث أعطته 8 آلاف جنيه لسداد ديونه ولكنها ابتعدت عنه بسبب مشاكلها الخاصة والقضايا ووجودها خارج البلاد والعدم القدرة على التواصل معها.

وفى نهاية الحلقة حرص محمد شعبان أن يوجه اعتذارا لابنته المطربة بوسى، وطالبها أن تغفر له ما فعله تجاهها، وأن تقبل مقابلته قريبا حتى تصفى الأمور بينهما.