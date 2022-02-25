شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يتألق فى حفله الغنائى بمهرجان الكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى خلال الحفل الغنائى الذى أحياه في مهرجان الكويت، وسط حضور جماهيرى تفاعل معه على نغمات أغنياته الشعبية الشهيرة.

وصعد محمود الليثى بصحبة فرقته، وقدم خلال الحفل توليفة شعبية منها، عم يا صياد، حط إيده ياه، عبده، الست لما، سيما سيما، شوكلاتة، سوق البنات، إذا كان قلبك كبير، شطة نار، حريقة، بونبناية، من تحت لفوق، وغيرها من الأغانى الشعبية.

وكان المطرب محمود الليثى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

كان المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.























